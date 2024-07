Carceri: garante Campania, troppi suicidi

“Non possiamo restare indifferenti di fronte all’emergenza delle carceri! Dei 47 suicidi avvenuti dall’inizio dell’anno 24 detenuti hanno deciso di togliersi la vita nei primi 6 mesi di carcere, 6 nei primi 15 giorni e 3 nei primi 5 giorni di detenzione. 17 erano in attesa di giudizio”. Lo sottolinea il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, in merito ai dati forniti dal Garante Nazionale, Maurizio D’Ettore, sui suicidi nelle carceri italiane. “Dalla lettura dei dati è emerso che tra questi 47 suicidi 11 persone avevano già precedentemente messo in atto almeno un tentativo di suicidio, 4 di questi suicidi erano al momento dell’atto sottoposte alla misura della “grande sorveglianza”, 14 invece sono le morti ancora da accertare – continua Ciambriello – Servono figure di ascolto, finanziamenti da parte del ministero per le figure sociali di ascolto (psicologici, psichiatri, assistenti sociali, pedagogisti, terzo settore, tecnici della riabilitazione). I suicidi non sono prevedibili ma si possono prevenire, ma non soltanto con i protocolli”. “Un dato che fa riflettere è l’età dei detenuti – sottolinea – 7 persone avevano tra 18-25 anni. L’età media delle persone che si sono tolte la vita è di 39,5 anni. Riguardo alla nazionalità 26 erano italiani e 21 stranieri. Infine, il primato per numero di suicidi 3 dall’inizio dell’anno, purtroppo riguarda la nostra regione, ed è del carcere di Poggioreale. Oltre i 3 suicidi ci sono 2 morti da accertare”. Sono 35 gli Istituti in cui si sono verificati i suicidi 29: case circondariali e 6 case di reclusione. “In qualità di portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali, mi rivolgo alla politica e alla società civile – conclude – Forte è lo Stato capace di intercettare il disagio sociale, e adottare le misure sociali più opportune a tutela della dignità di tutte le persone, anche e soprattutto in carcere. In questi mesi estivi sarebbe necessario adottare alcune misure: aumentare le telefonate, celle aperte fino alle 20, la chiusura dei blindi alle 23 e garantire per ogni stanza frigoriferi e ventilatori. Accanto alla certezza della pena ci deve essere la dignità della pena”.