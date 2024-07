Mastella a Fitto e De Luca, fate presto, sbloccare i fondi

Sui fondi Sviluppo e coesione l’appello che rivolgo al ministro Raffaele Fitto e al presidente della Campania Vincenzo De Luca, a nome dei sindaci, è: fate presto”. Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “La stragrande maggioranza delle risorse – aggiunge Mastella – è ancora tenuta colpevolmente in congelatore, ostaggio di un’irragionevole diatriba istituzionale. Questa incredibile impasse mette a rischio eventi di fondamentale importanza turistica e culturale e opere pubbliche per cui ogni istante di ritardo comporta lungaggini e rallentamenti: sarebbe un delitto politico-amministrativo se noi sindaci fossimo costretti ad annullare o ridimensionare manifestazioni di storico pregio a causa di una testarda vocazione allo scontro. L’intelligenza delle parti in causa mi induce alla fiducia: sediamoci attorno a un tavolo e troviamo la soluzione. I sindaci, che oggi rischiano di pagare il conto, possono essere l’anello di congiunzione. A Fitto e De Luca dico: sedetevi attorno a un tavolo e se volete invitate anche noi. Ma il tempo sta inesorabilmente scadendo: l’accordo per sbloccare i fondi serve ora e subito”, conclude Mastella.