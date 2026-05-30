Salernitana, i particolari delle trattative per la cessione

Iervolino, lascia ma non raddoppia. Questo è l’esito del vertice di ieri mattina con il fido Milan a Roma. Non è bastato il grande affetto dei tifosi e la loro amssiccia allo stadio per i play off a far cambiare idea al patron, che come annunciato prima di giocare l’ultima fase, avrebbe ripreso le trattative a bocce ferme. Il vertice con Milan ha riguardato diverse cose ma soprattutto riannodare i fili e trattare con chi vuole la Salernitana. Milan ha portato sul tavolo di Iervolino tre proposte. Quella di un fondo americano fondo americano di private equity con sede a New York, una family office proposta da Massimo Sarandrea e una terza offerta di Rufini, subito bocciata da Iervolino ed è fuori dai giochi. Al patron piace l’idea del fondo americano. I fondi americani di private equity stanno avanzando in Europa e in Italia con un boom di acquisizioni e aperture di sedi strategiche per rastrellare le migliori aziende. Con oltre \(\text{1.100}\) società italiane già in portafoglio, i capitali d’oltreoceano coprono oltre il \(\text{64\%}\) delle operazioni di mercato. E questo fondo è avvantaggiato su quello di Sarandrea anche perchè Iervolino ha cambiato alcune condizioni rispetto all’accordo fatto con Rufini che resta la pietra miliare della trattativa. Iervolino ha più che dimezzato il suo contributo per il nuovo anno che era fissato in 10 milioni di euro. Sarandrea si riservato fino a mercoledì per un eventuale rilancio dell’offerta. Milan, garante di questo fondo, ha avuto il via libera per portare avanti le trattative che Iervolino vorrebbe chiudere al più presto anche perchè la nuova stagione si avvicina e c’è bisogno di programmare. Da Roma è filtrata la notizia che gli esponenti del fondo americano vorrebbero venire in città per dare un’occhiata agli impianti sportivi, poi in caso di esito positivo chiederanno un incontro a De Luca. Con Milan si è parlato a margine anche di un piano B se le trattative dovessero saltare o andare per le lunghe, Si andrebbe verso una fase di contenimenti dei costi, cercando di liberarsi dei contratti più onerosi. L’idea è quella di sostituire anche Faggiano e Cosmi, dando allo stesso Milan il compito di avviare i primi contatti con molta discrezione. Si annuncia un’altra estate calda per i tifosi della Salernitana.