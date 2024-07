De Luca, bene lettera Meloni ma fare conti con il presente

“Ho visto la lettera della Meloni: e’ una lettera importante, anche se io ritengo che non bisogna parlare dei conti con il passato, ma bisogna fare i conti con il presente”. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando la lettera inviata dalla premier dopo l’inchiesta di Fanpage su Gioventu’ nazionale. Parlando del presente, De Luca fa riferimento alla questione dello sblocco dei fondi Fsc destinati alla Campania. “Abbiamo perso un anno per avere l’approvazione dell’accordo di coesione – evidenzia – ancora oggi, sono al palo non solo le grandi regioni del Sud, ovvero Campania, Puglia, Sardegna. Anche quelle che hanno gia’ firmato l’accordo non possono spendere i soldi, perche’ il passaggio burocratico finale, cioe’ l’approvazione da parte della Corte dei conti, non e’ stato attuato”.