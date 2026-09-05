Salernitana-Cavese, Cosmi: Ora servono i fatti

Alla vigilia della sfida dell’Arechi contro la Cavese, l’allenatore granata Serse Cosmi ha incontrato la stampa per presentare un derby campano delicato sotto molteplici aspetti. Tra il contraccolpo della chiusura del calciomercato, l’emergenza infortuni e la pressione dell’ambiente granata, il tecnico umbro ha tracciato il quadro del momento in casa Salernitana.

Il fattore mercato: Per il mister della Salernitana, il termine del calciomercato rappresenta un punto di svolta fondamentale: “Storicamente la chiusura del mercato segna una demarcazione fra cosa è stato e cosa sarà” . Chiusa la finestra dei trasferimenti, la squadra può finalmente concentrare tutte le proprie energie esclusivamente sul campo.

La voglia di riscatto: “Questo è il momento reale di fare i fatti. Non ci sono altre cose che possono compiacere la città, dobbiamo combattere per ottenere un risultato in questa partita“

“Questo è il momento reale di fare i fatti. Non ci sono altre cose che possono compiacere la città, dobbiamo combattere per ottenere un risultato in questa partita“ L’empatia con la piazza e la squadra: Cosmi non ha nascosto l’amarezza per i risultati che tardano ad arrivare, sottolineando il legame con l’ambiente: “Soffro per non dare soddisfazioni alla piazza. Allo stesso tempo mi sto affezionando molto al gruppo” .

Emergenza formazioni: Il tecnico si trova a fare i conti con defezioni importanti. Tra i principali indisponibili figurano Capuano, bloccato da un affaticamento muscolare, e Djibril, costretto allo stop durante gli ultimi allenamenti settimanali.

Rebus tattico: A causa delle assenze e dell’inserimento dei nuovi innesti, l’allenatore sta valutando accorgimenti tattici per bilanciare la squadra, considerando passaggi alla difesa a quattro o la conferma dell’attacco pesante con Lescano, Achik e D’Ursi.

La Salernitana cercherà così davanti ai propri tifosi la prima vittoria in campionato contro una Cavese agguerrita, pur dovendo rinunciare al supporto del settore ospiti per via del divieto di trasferta imposto ai tifosi metelliani.