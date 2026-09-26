Controlli in 2 ristoranti Salerno, 10 ‘in nero’ e scarsa igiene

Carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero: e’ quanto riscontrato dal Nucleo operativo sicurezza della polizia municipale di Salerno in due ristoranti della citta’, per i quali e’ stata disposta la chiusura. L’intervento degli agenti, insieme con personale Asl e dell’Ispettorato del Lavoro, ieri sera, dopo alcune segnalazioni. In un locale, sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla polizia municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti e’ stata, inoltre, rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. In un altro ristorante, invece, gli ispettori hanno accertato l’impiego di otto lavoratori non regolarmente assunti. Sono scattate la sospensione immediata delle attivita’ e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l’interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l’annullamento delle prenotazioni previste per la serata