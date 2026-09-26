Controlli in 2 ristoranti Salerno, 10 'in nero' e scarsa igiene - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Controlli in 2 ristoranti Salerno, 10 ‘in nero’ e scarsa igiene
Salernitana, a CRotone gioca Anastasio
L’inchiesta. 150 tributi e contributi non versati
Prepezzano, la battaglia contro antenna 5G arriva in Parlamento
Salerno

Controlli in 2 ristoranti Salerno, 10 ‘in nero’ e scarsa igiene

  • Settembre 26, 2026
  • 0
  • 115
  • 1 Min Read
Controlli in 2 ristoranti Salerno, 10 ‘in nero’ e scarsa igiene

Carenze igienico-sanitarie e lavoratori in nero: e’ quanto riscontrato dal Nucleo operativo sicurezza della polizia municipale di Salerno in due ristoranti della citta’, per i quali e’ stata disposta la chiusura. L’intervento degli agenti, insieme con personale Asl e dell’Ispettorato del Lavoro, ieri sera, dopo alcune segnalazioni. In un locale, sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla polizia municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti e’ stata, inoltre, rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. In un altro ristorante, invece, gli ispettori hanno accertato l’impiego di otto lavoratori non regolarmente assunti. Sono scattate la sospensione immediata delle attivita’ e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l’interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l’annullamento delle prenotazioni previste per la serata

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Tommaso D'Angelo
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Tommaso D'Angelo
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Tommaso D'Angelo
Luglio 7, 2017