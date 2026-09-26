Salernitana, a CRotone gioca Anastasio - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Controlli in 2 ristoranti Salerno, 10 ‘in nero’ e scarsa igiene
Salernitana, a CRotone gioca Anastasio
L’inchiesta. 150 tributi e contributi non versati
Prepezzano, la battaglia contro antenna 5G arriva in Parlamento
Salernitana

Salernitana, a CRotone gioca Anastasio

  • Settembre 26, 2026
  • 0
  • 88
  • 1 Min Read
Salernitana, a CRotone gioca Anastasio

CROTONE-SALERNITANA – 7^ GIORNATA, GIRONE C, SERIE C – STADIO SCIDA (CROTONE), ORE 14.30

Crotone (4-3-1-2): Merelli; Veltri, Tanco, Armini, Groppelli; Crapisto, Grosso, Barcella, Tordini, Musso, Zunno.

A disp: Martino, Lucano, Stauciuc, Torres, Brignola, Russo D., Feola, Guerra, Andreoni, Pedro, Pierangeli, Bashi, Ruggiero. All: Greco

SALERNITANA (4-4-2)
Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina.

A disp: Cevers, Perina, Zoia, Capuano, Del Pin, Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Cardoni, Lescano, Djamanca, Boncori, Bevilacqua. All: Cosmi
Allenatore: Cosmi.

A disposizione

Crotone: Martino, Lucano, Stauciuc, Torres, Brignola, Russo D., Tordini, Feola, Groppelli, Pedro, Pierangeli, Veltri, Bashi, Grosso, Ruggiero.

Salernitana: Cevers, Perina, Zoia, Capuano, Del Pin, Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Cardoni, Lescano, Djamanca, Boncori, Bevilacqua.

Terna arbitrale

La gara sarà diretta da Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti Mezzalira e Martone. Quarto ufficiale Bozzetto, mentre al FVS ci sarà Gigliotti.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012