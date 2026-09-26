Salernitana, a CRotone gioca Anastasio

CROTONE-SALERNITANA – 7^ GIORNATA, GIRONE C, SERIE C – STADIO SCIDA (CROTONE), ORE 14.30

Crotone (4-3-1-2): Merelli; Veltri, Tanco, Armini, Groppelli; Crapisto, Grosso, Barcella, Tordini, Musso, Zunno.

A disp: Martino, Lucano, Stauciuc, Torres, Brignola, Russo D., Feola, Guerra, Andreoni, Pedro, Pierangeli, Bashi, Ruggiero. All: Greco

SALERNITANA (4-4-2)

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina.

A disp: Cevers, Perina, Zoia, Capuano, Del Pin, Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Cardoni, Lescano, Djamanca, Boncori, Bevilacqua. All: Cosmi

Allenatore: Cosmi.

A disposizione

Crotone: Martino, Lucano, Stauciuc, Torres, Brignola, Russo D., Tordini, Feola, Groppelli, Pedro, Pierangeli, Veltri, Bashi, Grosso, Ruggiero.

Salernitana: Cevers, Perina, Zoia, Capuano, Del Pin, Longobardi, Gyabuaa, De Boer, Cardoni, Lescano, Djamanca, Boncori, Bevilacqua.

Terna arbitrale

La gara sarà diretta da Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti Mezzalira e Martone. Quarto ufficiale Bozzetto, mentre al FVS ci sarà Gigliotti.