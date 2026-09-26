Salernitana, a Crotone esame di maturità

di Marco De Martino

SALERNO – Esame di maturità per la Salernitana che questo pomeriggio, allo Scida contro il Crotone, proverà ad inanellare il sesto risultato utile consecutivo ma soprattutto il primo blitz corsaro della nuova stagione. Dopo la caduta all’esordio contro il Sorrento, i granata hanno trovato una fragile continuità che però, grazie ai progressi sia atletici sia tattici palesati nelle ultime tre partite, si sta facendo sempre più solida. E la gara di questo pomeriggio contro i pitagorici sarà indicativa proprio in tal senso.E Cosmi, mantenendo fede al proprio credo, è deciso ad insistere sulle certezze cementate in questo ultimo mese. Infatti, le indicazioni emerse nel corso della settimana portano verso la continuità. Il tecnico della Salernitana dovrebbe infatti riproporre il 4-4-2 e confermare quasi in blocco lo stesso undici delle ultime quattro uscite di campionato. L’unica novità dovrebbe riguardare la fascia sinistra della difesa, con Anastasio pronto a riprendere il posto di Zoia. Confermatissimi, davanti ad un Galeotti reduce dal suo primo clean sheet in maglia granata, Llano, Pieraccini e bomber Celiento (nella foto di Gambardella). Una scelta che confermerebbe la volontà di puntare sulle certezze costruite nelle ultime settimane, senza intervenire sull’assetto tattico. A centrocampo ci saranno ancora una volta Achik e Villa sulle corsie esterne (ma occhio a Djamanca, sempre più scalpitante) e soprattutto la coppia formata da Tascone e Vitale in mezzo al campo. Non è un caso se la crescita della Salernitana è coincisa con quella del mancino ex Vicenza.In attacco, infine, ci saranno ancora una volta La Gumina e D’Ursi, con quest’ultimo che spera di sbloccarsi proprio sul campo di una delle sue tante ex squadre.Sospiro di sollievo per Marco Capuano e Kees de Boer, presenti tra i convocati ma che verosimilmente non saranno della partita. Un doppio recupero che fa felice Cosmi e restituisce alla Salernitana due pedine fondamentali in vista del big match contro il Bari della settimana prossima.Prima, però, ci sarà da fare i conti con la fame del Crotone. Partiti da -6, i pitagorici nelle prime sei giornate sono riusciti soltanto a dimezzare l’handicap, ma nelle ultime uscite sono sembrati molto più in palla.Insomma, una prova del nove bella tosta per la Salernitana che, però, dovrà continuare il proprio percorso, iniziato male e che pian piano sta imboccando la strada giusta.