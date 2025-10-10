Caos e rapine a Salerno Santoro scrive Molteni: Sindaco su Marte. Mandaci Esercito - Le Cronache Salerno
  • Ottobre 10, 2025
Emergenza sicurezza a Salerno città. Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno e candidato al consiglio regionale della Campania scrive si appella al viceministro Molteni: «Mandaci polizia ed esercito». Questo all’indomani degli ennesimi episodi di cronaca, anche gravi, che preoccupano i cittadini della città che avvertono sempre di più un livello alto di insicurezza. Ogni giorno si registrano furti e rapine e addirittura ora sparatorie, al momento, fortunatamente, senza grosse conseguenze. ”La situazione è drammatica – spiega Dante Santoro –  ormai quasi non fa più notizia ascoltare il bollettino di furti e rapine a Salerno con una narrazione del sindaco che è aliena alla realtà. Visto che l’attuale sindaco vive su Marte e parla ancora di città sicura senza ammettere la perdita totale del diritto alla tranquillità e sicurezza dei cittadini salernitani chiedo direttamente al Viceministro degli Interni Nicola Molteni di seguire la grave escalation di violenza e delinquenza a Salerno e che ci mandi esercito e rinforzi di polizia come accade nei casi di Operazioni Alto Impatto e Zone Rosse per situazioni di cronica degenerazione delinquenziale”, conclude Santoro.

