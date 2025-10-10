“Se il Paese finisce in mano a Bonelli, Fratoianni e Conte, chiude l’industria italiana. I Cinquestelle sono stati la sciagura principale di questo Paese. Adesso ve li ritroverete a gestire la Campania con uno che non ha mai lavorato un giorno in vita sua” dopo “un accordo vergognoso. Io in mano a questi il Paese non lo metto”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al 40esimo Convegno dei Giovani di Confindustria a Capri, con riferimento alle elezioni regionali in Campania, dove corre per il centrosinistra Roberto Fico
Post Recenti
- Martusciello, in Campania in arrivo in Fi 21 sindaci
- Toscana, Meloni chiude campagna di Tomasi: “Nulla è già scritto, noi nati per stravolgere i pronostici”
- Tajani nomina Bicchielli vice responsabile nazionale Enti Locali
- Tennessee, esplosione in una fabbrica militare: “Diverse vittime”
- Calenda, accordo vergognoso, Fico non ha mai lavorato
Categorie
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco