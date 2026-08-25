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Campi Flegrei: Sangiuliano, ‘centrosinistra boccia emendamento per più risorse

  • Agosto 25, 2026
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Campi Flegrei: Sangiuliano, ‘centrosinistra boccia emendamento per più risorse

“La maggioranza di centrosinistra ha bocciato in commissione Bilancio il nostro emendamento con cui chiedevamo di elevare da 5 a 12 milioni lo stanziamento del Consiglio regionale a favore delle popolazioni colpite dall’emergenza nei Campi flegrei. Si tratta di un atteggiamento pregiudizievole che non comprendiamo”. Lo dice il capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, in una nota congiunta con il capogruppo di FI Massimo Pelliccia e il consigliere, Roberto Celano, che hanno partecipato ai lavori della commissione. “Qui si gioca sulla pelle di cittadini che hanno bisogni primari come la casa o le proprie attività economiche – prosegue – e tutto questo accade mentre lo stanziamento di appena 1 milione di euro da parte della Giunta Fico è stato assolutamente insufficiente. Bisogna dare risposte e farlo subito”

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