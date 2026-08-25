Nocera Sup. Coniugi morti in incidente, arrestato conducente

È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico (Brindisi), conducente della Mercedes classe A, che la scorsa notte avrebbe causato sulla Provinciale 17 tra Salice Salentino e Veglie (Lecce) l’incidente stradale nel quale sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, di Nocera Superiore (Salerno). Sottoposto ai test, l’uomo è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol. Nell’incidente il 41enne è rimasto ferito ed è stato portato al Dea Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. È attualmente piantonato in ospedale nel reparto di chirurgia.