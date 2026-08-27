Salerno Club 2010, incontro con il sindaco De Luca: «Fondi garantiti per Arechi e Volpe»

Incontro “speciale” ieri mattina a Palazzo di Città tra una delegazione del Salerno Club 2010 e il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha mantenuto la promessa fatta circa un mese fa al presidente del sodalizio, Salvatore Orilia, incontrando, oltre allo stesso Orilia, l’economo Massimo Gennatiempo, il socio fotografo Cesare Giliberti e l’addetto stampa Andrea Criscuolo. Presenti anche l’addetto stampa del Comune Paolo Russo.

Un’ora di confronto informale e diretto, dedicata soprattutto alla Salernitana, all’impiantistica sportiva e ai programmi per la città. De Luca ha illustrato ai rappresentanti del club il lavoro avviato nei primi mesi del nuovo mandato, soffermandosi anche sugli interventi programmati in vista delle celebrazioni di San Matteo.

Particolare attenzione alla questione stadio Arechi e campo Volpe. De Luca, secondo quanto riferito dal Salerno Club 2010, ha ribadito che i finanziamenti sono garantiti attraverso i fondi di coesione e che il contratto con l’impresa sarebbe già stato sottoscritto.

Il cronoprogramma indicato prevede circa dieci mesi per il completamento del nuovo Volpe, per poi concentrare gli interventi sull’Arechi, destinato a diventare un impianto da circa 36mila posti. I lavori complessivi, secondo le previsioni illustrate dal sindaco, dovrebbero concludersi nell’arco di circa due anni. Un progetto che punta a dotare Salerno di impianti sportivi di livello, insieme agli interventi previsti per le altre strutture cittadine, tra cui il nuovo pattinodromo.

Nel corso dell’incontro non è mancato il riferimento alla Salernitana. De Luca ha ammesso di essere rimasto preoccupato dalla prestazione offerta dalla squadra contro il Sorrento: una formazione apparsa, a suo giudizio, «lenta, spenta e senza idee», messa in difficoltà dalla maggiore vivacità degli avversari.

Il sindaco si è comunque augurato che si sia trattato soltanto di una partita negativa, confidando in una pronta reazione, anche grazie ai nuovi innesti attesi.

Infine, un passaggio sulla posizione del patron Danilo Iervolino. De Luca ha auspicato maggiore chiarezza sulle intenzioni del proprietario: cedere la società oppure, in caso contrario, dimostrare con decisione la volontà di riportare la Salernitana ai livelli che la città e la tifoseria meritano.

In chiusura, il saluto del sindaco alla tifoseria granata, definita ancora una volta un patrimonio fondamentale per la squadra e per la città.