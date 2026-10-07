Maraio : «Commercialisti strategici per il turismo»

NAPOLI – “Stiamo lavorando a una programmazione turistica strutturata, capace di coniugare crescita dei flussi, qualità dell’offerta e sviluppo economico del territorio. In questo percorso coinvolgeremo anche i commercialisti nei tavoli tecnici, valorizzando le competenze nell’analisi dei dati, nella pianificazione degli investimenti e nel sostegno alle imprese. Il confronto tra istituzioni e professionisti sarà fondamentale per trasformare le opportunità del turismo in occupazione, innovazione e crescita duratura”. Lo ha detto Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, in collegamento da Palazzo Santa Lucia, nel corso della presentazione del Corso avanzato “Management delle imprese turistiche ricettive”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. Matteo De Lise, presidente dell’Odcec di Napoli, ha sottolineato che “il turismo è uno degli asset principali della città ma spesso non si applica una cura precisa e puntuale rispetto al livello di affari. Rivolgersi al commercialista, che è in grado di intercettare e leggere i numeri di un turismo che nella nostra città si sta evolvendo e si è spostato verso una richiesta di consumatori alto spendenti che sanno bene cosa cercano, diventa fondamentale per le aziende. Un modo per affrontare in maniera tempestiva tutte le opportunità che derivano da questa nuova linfa cittadina”. Il ruolo dei commercialisti è stato evidenziato anche da Vincenzo Moretta, vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti: “Per la nostra area geografica il turismo rappresenta una grande opportunità. Il fascino di Napoli e della Campania è riconosciuto in tutto il mondo ben oltre gli eventi mondiali che si stanno celebrando. I commercialisti hanno il ‘dovere’ di accompagnare, consigliare e pianificare con le imprese del turismo il futuro di questo settore per migliorare la qualità necessaria per salire di livello nell’offerta turistica ed essere sempre più competitivi a livello mondiale”. I numeri del turismo nel capoluogo partenopeo lasciano ben sperare, come sottolineato da Francesca Pagliari, presidente Federalberghi Napoli: “Rispetto al 2025 registriamo una crescita, favorita dall’evoluzione del mercato e dalla capacità di Napoli di attrarre visitatori con un’elevata propensione alla spesa. Si tratta di un’opportunità che deve stimolare la città e il sistema imprenditoriale a migliorare i servizi e la qualità delle strutture. Per competere non bastano gli investimenti: servono competenze e una squadra di professionisti qualificati. In questo percorso il commercialista svolge un ruolo indispensabile, affiancando l’impresa nelle scelte strategiche e accompagnandone lo sviluppo ”. Secondo Liliana Speranza, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli, “il turismo rappresenta una delle principali leve di sviluppo per Napoli e offre importanti opportunità sia alle imprese sia ai professionisti. La crescita dei flussi deve però essere accompagnata da investimenti nella qualità dell’accoglienza, nella digitalizzazione, nella sostenibilità e nella formazione. I commercialisti possono affiancare gli operatori nella pianificazione aziendale, nell’accesso agli incentivi e nella costruzione di modelli economici solidi. L’obiettivo è trasformare il successo turistico della città in crescita duratura, nuova occupazione e maggiore valore per l’intero territorio”. Per Maurizio Turrà, consigliere dell’Odcec di Napoli, “il turismo può generare nuove e concrete opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, ma richiede competenze sempre più qualificate. Accoglienza, gestione alberghiera, ristorazione, comunicazione digitale e organizzazione di eventi sono soltanto alcuni degli ambiti in crescita. Investire nella formazione significa rafforzare la qualità dell’offerta e creare occupazione stabile sul territorio”. All’incontro sono intervenuti anche Leonardo Massa (vicepresidente Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC), Gianna Mazzarella (presidente della Sezione “Turismo” di Unione Industriali Napoli), Valentina Della Corte (coordinatrice Hospitality & Management Università di Napoli “Federico II”), Raffaele Sibilio (professore associato di Sociologia Università di Napoli “Federico II”) e Giuseppe Marco Litta (direttore Regionale Campania Puglia Basilicata Molise BPER Banca).