Campania, sabato di brutto tempo:: allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per l’intera giornata di sabato 23 agosto, dalle ore 6 alle 20. Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, il territorio regionale sarà interessato da piogge e temporali improvvisi e di forte intensità, con possibili episodi di grandine, fulmini e raffiche di vento.

Particolare attenzione è rivolta al rischio idrogeologico: tra gli scenari possibili figurano allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento di fango e detriti sulle strade, caduta di massi e frane. Non si escludono inoltre danni a coperture e strutture esposte a vento e moto ondoso.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in campo tutte le misure necessarie a mitigare gli effetti dei fenomeni attesi, dal monitoraggio del verde pubblico alla verifica delle condizioni di sicurezza delle aree a rischio.