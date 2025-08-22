Zinzi (Lega), in Campania va scelto un profilo autorevole - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea a criteri di legalità”
Come conoscere eventi e promozioni esclusive
Salernitana, morto il giornalista Giovanni Adinolfi
Zinzi (Lega), in Campania va scelto un profilo autorevole
Ultimora Campania

Zinzi (Lega), in Campania va scelto un profilo autorevole

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 80
  • 1 Min Read
Zinzi (Lega), in Campania va scelto un profilo autorevole

“L’unica condizione imprescindibile è scegliere un candidato governatore autorevole, il cui profilo rispecchia i valori condivisi dal centrodestra, le buone politiche che in sinergia con i territori questo Governo sta portando avanti. Il resto sono solo polemiche inutili che bisogna evitare se si vuole essere credibili agli occhi dei cittadini”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. “Dobbiamo essere seri e responsabili nel poter dire che il centrodestra unito è vincente e che la nostra è l’unica possibilità che ha la Campania di guardare ad un futuro di crescita, lavoro e investimenti contro la decrescita infelice che propone Fico – aggiunge Zinzi -. Citare ipotesi di sconfitta è un esercizio controproducente, non avremo un candidato perdente e capo dell’opposizione ma un presidente della regione”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013