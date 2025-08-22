Zinzi (Lega), in Campania va scelto un profilo autorevole

“L’unica condizione imprescindibile è scegliere un candidato governatore autorevole, il cui profilo rispecchia i valori condivisi dal centrodestra, le buone politiche che in sinergia con i territori questo Governo sta portando avanti. Il resto sono solo polemiche inutili che bisogna evitare se si vuole essere credibili agli occhi dei cittadini”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. “Dobbiamo essere seri e responsabili nel poter dire che il centrodestra unito è vincente e che la nostra è l’unica possibilità che ha la Campania di guardare ad un futuro di crescita, lavoro e investimenti contro la decrescita infelice che propone Fico – aggiunge Zinzi -. Citare ipotesi di sconfitta è un esercizio controproducente, non avremo un candidato perdente e capo dell’opposizione ma un presidente della regione”.
