Schianto sull’A30 Salerno-Caserta, grave un 38enne

  • Agosto 22, 2025
Schianto sull’A30 Salerno-Caserta, grave un 38enne

Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio lungo l’autostrada A30, in direzione sud. Una Fiat Punto si è scontrata con un mezzo pesante: ad avere la peggio il conducente dell’auto, un 38enne originario di Napoli.

L’uomo, rimasto intrappolato tra le lamiere, è stato estratto con non poche difficoltà dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno e affidato alle cure dei sanitari. È stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono considerate molto gravi.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare la circolazione, rimasta rallentata a lungo.

