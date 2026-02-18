Campania, Cirielli si dimette da consigliere per restare deputato

Nella seduta odierna del Consiglio regionale della Campania, l’onorevole Edmondo Cirielli, che era stato candidato governatore dal Centrodestra, risultando poi sconfitto nelle urne dall’attuale presidente Roberto Fico, ha annunciato le proprie dimissioni dal Consiglio a seguito dell’accertata incompatibilità con il ruolo di deputato.
Una scelta che ha reso superflua la votazione sull’incompatibilità prevista dall’aula, non più necessaria dopo la decisione formale di lasciare l’incarico regionale.
L’esponente di Fratelli d’Italia ha comunque ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno istituzionale per il territorio campano, chiarendo le ragioni della decisione: “Ribadisco il mio impegno per la Campania e per i cittadini, ma lascio il Consiglio regionale per effettiva incompatibilità con il ruolo di deputato.
Continuerò a lavorare con responsabilità nelle sedi istituzionali competenti, mantenendo la massima attenzione verso le esigenze del territorio e delle comunità campane”.