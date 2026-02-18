41 posti di lavoro a rischio negli Autogrill di Baronissi

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl eUiltucs Uil della provincia di Salerno, dopo l’incontro tenuto presso la Prefettura di Salerno esprimono forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei 41 lavoratori impiegati presso i punti di ristoro Autogrill di Baronissi Est e Ovest. La situazione di incertezza nasce dalla mancata definizione di un accordo economico, alla scadenza del contratto di fitto tra Autogrill e i proprietari dei locali su cui insistono le aree di servizio.

La società Autogrill ha richiesto ai proprietari dei locali una riduzione delle royalty, richiesta che ha innescato a sua volta la domanda da parte dei proprietari dei locali di un abbassamento delle royalty dovute alla società Anas.

La segretaria generale della Filcams Cgil, Rosaria Nappa, dichiara: “Questa vertenza se dovesse rimanere irrisolta rischia di tradursi in una drammatica ricaduta occupazionale per il territorio salernitano, e questo non possiamo permetterlo. La scadenza della proroga è fissata per il 30 giugno prossimo: in assenza di un accordo entro tale data, i 41 dipendenti rischiano di perdere il posto di lavoro, con gravi conseguenze per le loro famiglie e per il tessuto sociale del territorio”.

“Oltre al tema occupazionale – prosegue Nappa – si profila anche un potenziale disservizio per gli automobilisti che percorrono quel tratto autostradale. La paventata chiusura delle aree di servizio di Baronissi Est e Ovest comporterebbe infatti lunghi chilometri senza un’area di sosta attrezzata, con possibili ripercussioni anche in termini di assistenza stradale per gli automobilisti. Per queste ragioni, come sindacati chiederemo alla Regione Campania l’apertura immediata di un tavolo di crisi finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Le organizzazioni sindacali solleciteranno inoltre l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché si individui una soluzione che tuteli sia i lavoratori sia il diritto degli utenti ad avere servizi adeguati lungo la rete stradale”.

Il segretario generale della Fisascat Cisl di Salerno, Pietro Contemi, e il dirigente provinciale della Fisascat Cisl, Oreste Zona, dichiarano: “Le lavoratrici e i lavoratori non possono pagare il prezzo di un mancato accordo tra soggetti istituzionali e privati. È necessario un intervento urgente e responsabile per scongiurare una crisi occupazionale che può e deve essere evitata, noi faremo di tutto per evitare questo ennesimo dramma”.

Il funzionario regionale della Uiltucs Uil, Angelo Zanfardino, dichiara: “Chiediamo risposte certe e l’impegno di tutte le parti coinvolte al fine di garantire tutti i livelli occupazionali, non c’è tempo da perdere, la scadenza della proroga contrattuale è alle porte”.