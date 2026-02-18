De Luca: pronta la rivoluzione urbanistica per Salerno

“Ridare a Salerno una stagione di rivoluzione urbanistica”. È la sfida lanciata da Vincenzo De Luca che, intervenendo al congresso della FenealUil, ha di fatto ufficiosamente lanciato la sua campagna elettorale per le Amministrative di Salerno. “Sto lavorando a definire un programma di investimenti importanti nella città e nella provincia per miliardi di euro. Abbiamo la possibilità di avere davanti a noi una stagione di almeno 10 anni di lavori”, ha spiegato l’ex governatore.

“Nel campo dell’edilizia, della viabilità, delle manutenzioni abbiamo la possibilità di varare dei programmi molto interessanti. E non parliamo soltanto di grandi opere, parliamo anche di opere di manutenzione nei quartieri che dobbiamo rilanciare. Per Salerno, ad esempio, possiamo realizzare un lavoro programmato di manutenzione dei quartieri, noi possiamo impiegare quattro milioni di euro da subito, da giugno, per dare respiro a decine di piccole imprese. Manutenzione dei quartieri, pubblica illuminazione, manutenzione del verde pubblico, manutenzione stradale, un programma importante arriveremo alla fine a una decina di milioni di euro solo di manutenzione. Poi abbiamo la possibilità ovviamente di realizzare grandi opere, il programma a cui sto lavorando è quello di ridare a Salerno una stagione di rivoluzione urbanistica, cioè di lavoro per le imprese e per i lavoratori. Dobbiamo riprendere Porta Ovest, dobbiamo riprendere Porta Est. Che cosa significa? A via Aligea noi stiamo realizzando un tunnel per il traffico portuale. Lo abbiamo programmato tanti anni fa. Il tunnel è quasi completato. Il problema ovviamente è che una volta fatto il tunnel tu arrivi all’autostrada e poi rischi di trovare una barriera all’uscita del tunnel. Abbiamo finanziato come Regione Campania per 70 milioni di euro un sistema di rotatorie all’uscita del tunnel per garantire il collegamento diretto fra traffico portuale e autostrada. Si stanno definendo i progetti esecutivi, credo che per primavera-estate saranno in grado di aprire i primi cantieri per quanto riguarda il sistema di uscita del tunnel dall’autostrada.