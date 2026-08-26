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Campania, avviso di criticità per “ondate di calore” dal 27 al 30 agosto

  • Agosto 26, 2026
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Campania, avviso di criticità per “ondate di calore” dal 27 al 30 agosto

La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha emanato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle ore 8 di giovedì 27 agosto fino alle ore 20 di domenica 30 agosto.

 

L’allerta riguarda i comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato, con condizioni climatiche che potrebbero determinare disagi soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Temperature oltre la media e umidità elevata

Secondo le previsioni, le temperature potranno risultare superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C, con un picco atteso nella giornata di venerdì 28 agosto.

A rendere ancora più gravosa la situazione sarà anche l’elevato tasso di umidità, che nelle ore serali e notturne, in particolare lungo le aree costiere, potrà superare il 60-70%, in un contesto di scarsa ventilazione.

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