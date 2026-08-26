Pitti Pizza & Friends: Zeronegativoband, sedici anni di musica tra energia e contaminazioni

La Zeronegativoband nasce sedici anni fa dalla passione e dalla determinazione di Guglielmo D’Aniello, tastierista di Scafati e medico rianimatore, che ha trovato nella musica un modo per combattere lo stress e coltivare una passione capace di coinvolgere anche la famiglia. Gli inizi sono nel garage condominiale, trasformato presto in una sala prove insonorizzata e attrezzata, dove prende forma una band nata proprio come progetto familiare: al fianco di Guglielmo ci sono il figlio Giovanni D’Aniello alla batteria e il nipote Guglielmo D’Aniello junior alla chitarra. Nel corso degli anni la formazione cambia, anche per le esigenze personali e professionali dei suoi componenti, fino ad arrivare all’attuale gruppo di musicisti professionisti che porta la propria energia sui palchi delle principali piazze della Campania. Il repertorio è ampio e attraversa pop, rock e dance, italiana e internazionale, alternando grandi successi del passato e del presente a riletture originali. Cover, remix elettronici e cambi di genere permettono alla band di unire la nostalgia per le melodie più conosciute a sonorità moderne, mantenendo sempre una dimensione dance pensata per coinvolgere e far divertire il pubblico. Accanto alle cover, la Zeronegativoband ha realizzato anche quattro brani inediti, attualmente in promozione, mentre è ormai alle battute finali la preparazione del primo disco. Un traguardo che rappresenta un sogno e, allo stesso tempo, il riconoscimento del lavoro e della determinazione di un gruppo affiatato. Il Pitti Pizza & Friendssarà per la band un appuntamento di grande prestigio e un’occasione speciale per presentare la propria musica, soprattutto gli inediti, davanti a un pubblico numeroso. Sul palco, il 25 agosto, ci saranno Guglielmo D’Aniello alla tastiera, Sergio Palmieri alla chitarra, Salvatore Torregrossa alla tastiera, Antonello Buonocore al basso e Pasquale Ferraioli alla batteria, con la voce di Lisa Iovane a guidare lo spettacolo.