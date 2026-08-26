Salerno, Alicost prolunga i collegamenti via mare: Metrò del Mare fino al 21 settembre

Prosegue l’offerta dei collegamenti marittimi Alicost da Salerno e dalla Costiera Amalfitana, con servizi verso le principali isole dell’Arcipelago campano e il mantenimento fino al 21 settembre delle corse inserite nel progetto Metrò del Mare.

La compagnia ha confermato la possibilità di raggiungere via mare Capri, Ischia e Procida, offrendo a residenti e turisti un’alternativa agli spostamenti su strada anche nella parte finale della stagione estiva.

Parallelamente continueranno le corse del Metrò del Mare, attivate lo scorso 6 luglio e destinate a collegare Salerno con alcune delle principali località turistiche del Cilento e della Costiera Amalfitana.

Metrò del Mare fino al 21 settembre

Dal lunedì al venerdì, il servizio permette di partire da Salerno per raggiungere Agropoli e San Marco di Castellabate. La rete funziona anche nella direzione opposta: da Agropoli e San Marco è infatti possibile raggiungere via mare Amalfi e Positano, creando un collegamento diretto tra il Cilento e la Costiera Amalfitana.

Nei fine settimana cambia invece l’offerta. Le partenze dal Molo Manfredi di Salerno consentono di raggiungere Agropoli e San Marco di Castellabate, con l’aggiunta di Acciaroli tra le destinazioni servite. Una soluzione pensata soprattutto per gli spostamenti turistici, ma che contribuisce anche a creare un’alternativa all’automobile lungo alcune delle direttrici costiere maggiormente interessate dal traffico.

Confermati i collegamenti per Capri, Ischia e Procida

Resta operativa anche la rete di collegamenti per le isole del Golfo di Napoli, raggiungibili partendo da Salerno e da diverse località della Costiera Amalfitana. L’offerta comprende Capri, Ischia e Procida, permettendo così di proseguire gli spostamenti via mare anche oltre il periodo di maggiore affluenza turistica di luglio e agosto.

A completare il programma ci sono i tour giornalieri, attraverso i quali è possibile combinare nella stessa giornata alcune delle principali destinazioni della Costiera Amalfitana e Sorrentina, con itinerari che possono comprendere anche Capri.

Obiettivo destagionalizzazione: collegamenti anche in autunno

La prospettiva guarda però oltre settembre. Alicost sta infatti valutando di proseguire alcuni collegamenti con le isole durante i mesi autunnali, replicando l’esperienza già avviata lo scorso anno.

«Alicost rinnova il proprio impegno a garantire una rete di trasporto marittimo efficiente e accessibile, puntando anche a proseguire alcuni collegamenti per le isole nei mesi autunnali, in un’ottica di destagionalizzazione», spiega in una nota Gennaro Esposito, componente del Consiglio di amministrazione della società.

L’obiettivo dichiarato è duplice: favorire la continuità dei servizi per residenti e turisti anche oltre la stagione estiva e incentivare una mobilità capace di contribuire al decongestionamento del traffico veicolare lungo le località costiere.

Per Alicost, il potenziamento del trasporto via mare rappresenta infatti anche uno strumento per promuovere la mobilità sostenibile, ridurre la pressione delle automobili sulle principali arterie costiere e ampliare il periodo di fruizione turistica del territorio.