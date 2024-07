Buccino. Incidente con il motorino, 16enne perde la vita

Il giovane era a bordo del suo motorino e stava percorrendo la strada che collega Auletta e Buccino quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Il 16enne, originario di Buccino, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale di Polla ma, a seguito delle gravi ferite riportate, è stato trasferito al Cardarelli di Napoli dove è purtroppo deceduto