Salernitana, in panchina Fontana, il re degli esoneri

Dovrebbe essere Gaetano Fontana il nuovo allenatore della Salernitana. La notizia, riferita da Rai2 Sport, trova conferme nella società granata. Al momento si parla “di uno dei possibili nomi”, ma tutto sembra portare al tecnico calabrese. Nato a Catanzaro, classe 1970, da calciatore ha indossato anche le maglie del Napoli e della Fiorentina. Da allenatore nella stagione 2008-2009 inizia la sua nuova carriera sulla panchina del Centobuchi, in D. Poi la Santegidiese, quindi nel 2013 la Nocerina in Prima Divisione. Si dimise il 10 novembre 2013 dopo i fatti avvenuti durante la partita con la Salernitana, in cui alcuni giocatori rossoneri finsero infortuni dopo aver ricevuto minacce dagli ultras molossi, ma la società le rifiutò. Continuò ad allenare la Nocerina anche dopo l’esclusione della squadra per illecito sportivo dal campionato di Lega Pro Prima Divisione il 29 gennaio 2014. Fu anche condannato ad una squalifica di 3 anni e 6 mesi. Il 22 marzo 2016 venne graziato dalla FIGC, che gli condonò i quindici mesi che gli restavano di fermo. Poi ha allenato la Juve Stabia, il Cosenza (ma fu esonerato dopo tre mesi), la Casertana (fu esonerarto a novembre 2018 con la squadra settima), il Fano (fu esonerato con la squadra ultima a dicembre 2019), l’Imolese (salvò la squadra e fu confermato, salvo essere poi esonerato a cinque giorni dalla partenza del ritiro), la Turris ed il Latina (dal 16 gennaio 2024, subentrando a Di Donato). Ai play off è stato eliminato dal Taranto di Capuano.