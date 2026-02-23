Salerno, ladri in azione nei negozi: colpo a Torrione - Le Cronache Ultimora
Continua a risuonare l’allarme sicurezza a Salerno. Dopo i furti messi a segno venerdì in due attività commerciali, la scorsa notte i ladri hanno colpito il negozio di articoli da regalo e oggettistica La Casa di Betty, in via Robertelli, nel quartiere di Torrione. Nel giro di pochi minuti i malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca, rompere la vetrina ed entrare nel locale, portando via pochi spicci e un computer. A lanciare l’allarme sono stati i militari dell’Esercito che, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato la vetrina danneggiata.

I carabinieri, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, proveranno a risalire ai responsabili del furto. Cresce, intanto, l’esasperazione tra i commercianti: domani, su iniziativa della Fenailp, si terrà un incontro con il Questore di Salerno proprio per discutere della sicurezza urbana.

