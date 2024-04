Bicchielli: Nuovo Ruggi, “sarà l’ennesima opera incompiuta”

«Si allungano i tempi per la realizzazione del nuovo Ruggi e, ancora una volta, si mette nero su bianco l’incapacità della Regione Campania di procedere all’affidamento dei lavori con una gara da rifare dopo le anomalie riscontrate dal Tar e confermate dal Consiglio di Stato». Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato circa i lavori di realizzazione del nuovo Ruggi. «Parlare oggi di un ospedale da costruire da zero è quanto mai inopportuno alla luce della profonda crisi che vivono i presidi della provincia di Salerno, molti dei quali costretti a fare i conti con una forte carenza di personale medico e infermieristico e, di conseguenza, la chiusura di alcuni reparti – ha aggiunto il deputato salernitano – Il presidente della Regione Campania dovrebbe smetterla con proclami e annunci di grandi opere che puntualmente restano incompiute perché l’ente non è in grado di portare avanti interventi così importanti. Intanto, ai salernitani non resta che attendere la nuova gara: sarà la volta giusta?».