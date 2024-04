Riaperti i campi di calcio De Gasperi e Settembrini

Aperti ufficialmente i campetti De Gasperi e Settembrino. Ad annunciarlo il consigliere comunale Rino Avella, presidente della IV Commissione Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione. «Sono stati aperti oggi (ieri per chi legge ndr), i campi De Gasperi e Settembrino. Diverse scuole calcio per centinaia di atleti hanno già utilizzato le strutture e continueranno a farlo in maniera ininterrotta, come da calendario. Durante gli scorsi mesi sono stati effettuati i lavori infrastrutturali che hanno restituito impianti belli, moderni e funzionali come mai prima – ha detto Avella – Raccogliendo la sollecitazione delle Scuole Calcio, il Sindaco in maniera solerte ha dato mandato all’Amministrazione comunale – in particolare agli uffici tecnici ed alla direzione Impianti sportivi – di anticipare l’apertura ad oggi. Nelle prossime settimane saranno completati gli ultimi lavori agli spogliatoi, utilizzando 114mila euro recuperati anche grazie al certosino lavoro della Commissione Sport che ringrazio per la compattezza da sempre mostrata su temi comuni. E’ una gioia vedere tanti giovani atleti allenarsi su strutture, finalmente, all’avanguardia». Quella dei campi sportivi è una questione complessa che ormai da anni caratterizza la città di Salerno e in più occasioni le società hanno chiesto all’amministrazione dei cambi di passo nella gestione delle strutture sportive comunali. Oggi, la riapertura di due impianti che andranno a risolvere, seppur in parte, il problema.