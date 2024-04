Vietri (Fdi): Grazie a Sangiuliano per nuovi finanziamenti a Campania

“Continua la grande attenzione del Governo Meloni – ed in particolare del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – per il patrimonio culturale e artistico della Campania. Lo dimostrano gli ulteriori 34 milioni di euro stanziati dal Ministero della Cultura per sostenere ben 125 progetti di recupero e rilancio di beni culturali campani, nell’ambito del Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026. La nostra regionale è seconda, soltanto al Lazio, per numero di finanziamenti”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Ai precedenti investimenti già stanziati per la provincia di Salerno, si aggiungono 160 mila euro per la Certosa di San Lorenzo di Padula – uno dei fiori all’occhiello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che fa parte del Patrimonio dell’umanità Unesco. E’ finito, dunque, il tempo degli annunci che hanno caratterizzato i governi di Pd e M5S. Grazie al Governo Meloni e all’impegno del Ministro Sangiuliano la cultura è tornata ad essere una priorità”.