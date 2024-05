Bicchielli (Nm), 45 milioni di euro per la tutela patrimonio della Campania

“Nel quadro del piano ‘Grandi Progetti Beni Culturali’ del ministero della Cultura, il ministro Gennaro Sangiuliano ha autorizzato un investimento di quasi 45 milioni di euro esclusivamente per la Regione Campania. Questi fondi saranno destinati, a partire dai prossimi mesi, a proteggere e valorizzare il ricco patrimonio culturale campano”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente alla Camera dei deputati del gruppo di Noi moderati e commissario in Campania del partito. “Grazie a queste risorse – ha aggiunto Bicchielli – saranno finalmente realizzati interventi di lunga attesa. Tra le opere fondamentali vi sono l’acquisizione e il recupero del complesso immobiliare del Monte di Pieta’ di Napoli e dei suoi beni mobili tutelati, il progetto di rifunzionalizzazione della Villa “La Colombaia” di Luchino Visconti a Forio d’Ischia, e molte altre iniziative significative. Questi interventi rappresentano l’impegno concreto di un governo attivamente dedicato alla salvaguardia del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico”. Bicchielli ha ribadito il suo ringraziamento al ministro Sangiuliano per il suo costante impegno a favore della regione Campania.