Gioco online: conosci i termini principali?

“Flop”, “free spins” e “RTP” sono soltanto alcuni dei numerosi termini utilizzati nel gergo del gioco online sia a pagamento che per scopo unicamente ludico.

Fonte: Unsplash

Conoscere i termini del gioco online per stare al passo coi tempi

Indipendentemente dalla tua passione per questo settore, è interessante conoscere le parole più usate nel mondo dei casinò e del gaming online, fenomeno fra i più attuali al mondo e che coinvolge oltre il 40% della popolazione mondiale. Solo nel 2022 in Italia ha fatto registrare un incasso di oltre 10 miliardi di euro, come puoi leggere in questo articolo de Il Sole 24 Ore. Ciò significa che molto probabilmente nella tua cerchia di amici, familiari, colleghi, ci sarà più di una persona che gioca quotidianamente online e che utilizza, legge e scrive tali termini con frequenza. Conoscerne alcuni ti permetterà di stare al passo coi tempi, ma anche di aggiungere un altro po’ di cultura generale al tuo bagaglio personale.

Se ti dico “free spins” e “RTP” a cosa pensi?

La maggior parte delle parole protagoniste del ricco e benestante settore del gioco online è di origine inglese, a parte i termini legati alle carte francesi che sono appunto spesso nella lingua di Victor Hugo, come “la grande” (una somma di 9) e “la partage” utilizzati rispettivamente nel baccarat e nella roulette francese. Tuttavia, non tutti sanno che la parola “bluff”, ad esempio, deriva dall’olandese, precisamente da verbluffen “confondere” e/o “fuorviare” e da bluffen “vantarsi”, come puoi leggere sull’enciclopedia alla pagina dedicata all’etimologia della parola. Passando ai giochi moderni digitali, un’espressione molto comune è “free spins”. Letteralmente vuol dire “giri gratis”, ed è un’opportunità offerta da molti siti, in particolare ai nuovi iscritti, che permette di usufruire di giocate gratuite. Per saperne di più, dai un’occhiata a questo sito: scoprirai anche che cosa sono i free spin senza deposito. “RTP” è un’altra parola che regna incontrastata anche nelle ricerche su Google. Si tratta in realtà di un acronimo che sta per “Return To Player”, che tradotto dall’inglese significa “ritorno al giocatore”. Si può capire all’istante perché sia così importante questa espressione: determina le possibilità di vincita in percentuale del giocatore rispetto al gioco.

Fonte: Unsplash

Quindi bisogna conoscere l’inglese per giocare online?

Se ti stai chiedendo se per divertirsi online bisogna necessariamente conoscere l’inglese, il francese o addirittura entrambe, la risposta è no. Si potrebbe invece dire che giocare online può aumentare la propria conoscenza dell’inglese. Tutte le piattaforme di gioco online sono graficamente impeccabili, tradotte in più lingue e fanno spesso uso di simboli e segni internazionali che ti aiuteranno ad associare il termine al suo significato. Ogni volta che premerai “spin” su una slot machine saprai che vuol dire giro, o che comunque la parola è associata al concetto di rotazione, così come quando dovrai ritirare il denaro o i crediti che hai vinto: sarà facile associare la parola “withdrawal” all’italiano “ritiro”. Insomma, grazie ai siti di gioco online arricchirai senza dubbio il tuo bagaglio culturale.