Spaccio di cocaina in costa amalfitana, 3 arresti

Una fiorente attivita’ di spaccio di cocaina, droga proveniente dall’agro nocerino sarnese e rivenduta in Costiera amalfitana. E’ quanto ipotizza l’indagine della Procura di Salerno che ha portato, questa mattina, i carabinieri a eseguire, nei comuni di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) e di Ascoli Piceno, un’ordinanza del gip di Salerno che applica la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone, indagate a vario titolo di reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento del gip dispone, inoltre, l’applicazione della misura cautelare non custodiale – obbligo di dimora – nei confronti di un quarto indagato, attualmente detenuto in un istituto penitenziario di Nizza. Secondo la ricostruzione investigativa e condivisa sal gip, gli indagati avrebbero posto in essere, nel territorio di Maiori, comune della Costa d’Amalfi, una “fiorente attivita’ di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, proveniente dall’agro nocerino sarnese e rivenduta ad assuntori della costiera amalfitana”. A eseguire il provvedimento del giudice, questa mattina, i militari dell’Arma della Compagnia di Amalfi, del Nucleo cinofili di Sarno, del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della Compagnia di Ascoli Piceno.