Karate Fijlkman, Moffa trionfa nei pesi leggeri

di Mario Rinaldi

Sugli scudi il dodicenne Antonio Moffa della palestra “Olympic Planet” di Mercato San Severino, che è riuscito ad imporsi nella categoria dei pesi leggeri al campionato regionale di karate Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) 2024, tenutosi ieri pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport di Cercola. La prova è stata valevole come qualificazione per il Campionato Italiano della specialità kumitè (combattimento), che si terrà al Pala Pellicone di Ostia Lido dal 30 maggio al 2 giugno prossimi. A sfidarsi sulle tre aree di gara circa 250 atleti provenienti dall’intera regione Campania, che si sono dati battaglia per raggiungere il gradino più alto del podio. A prevalere nella categoria dei pesi leggeri è stato uno strepitoso Antonio Moffa, in forza alla società sportiva Olympic Planet di Mercato San Severino, che dopo 4 incontri si è scontrato in finale con il forte atleta Scala Giau Antonio Paolo della Bushinkai di Ariano Irpino, che però ha dovuto subire un calcio al volto di Moffa determinando la vittoria del campione in erba sanseverinese. Moffa nel torneo non ha subito neanche un punto, mostrando un’ottima difesa e sfoderando un repertorio di tecniche di attacco di braccia, gambe e proiezione, ricevendo gli applausi del pubblico presente. Antonio Moffa conquista il titolo succedendo al fratello Luigi, già campione italiano della categoria. E’ proprio il caso di affermare “è una questione di famiglia”. Allenati dal papà Gianluigi e dallo zio Gennaro, la Scuola di Karate di Mercato San Severino è da decenni nel panorama agonistico regalando numerosi trionfi in campo nazionale ed internazionale. Dalla stessa scuola proviene anche il pugile Aziz Abbes Mouhiidine, reduce da una spettacolare vittoria conquistata la scorsa settimana nell’arena di Madrid all’IBA Champions’ night, evento pro dell’IBA. Una serata in cui il nostro cruiser e olimpionico dal peso di 92 kg Abbes Mouhiidine ha dato spettacolo nel match, vinto con verdetto unanime, contro lo svizzero Uke Smajili. Mouhiidine sta continuando la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, nel tentativo di conquistare l’iride nella competizione a cinque cerchi, che rappresenterebbe l’apide della carriera di uno straordinario campione formatosi proprio nella palestra “Olympic Planet” di Mercato S. Severino. “Non è un caso – afferma il maestro Gianluigi Moffa – se questa palestra rappresenta una fucina di talenti. Io e mio fratello Gennaro siamo orgogliosi di aver messo in piedi una realtà di grande spessore nel panorama delle arti marziali e della boxe. Speriamo che dopo Abbes possano crescere e affermarsi altri grandi atleti nelle varie discipline di categoria.