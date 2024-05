Come indossare il gioiello maschile per eccellenza: i gemelli da polso

Gli uomini che amano l’eleganza, che vogliono sapersi distinguere, anzi spiccare fra i tanti, amano anche i gemelli da polso. La loro funzione è decorativa più che pratica, e per questo vanno indossati (soprattutto) nelle grandi occasioni. Perfetti per lo smoking, il tight e il frac, i gemelli sono un accessorio che non può mancare nell’abito da sposo.

Gemelli da polso, una scelta di stile

Un po’ come una donna sceglie scrupolosamente gli orecchini da abbinare perfettamente al suo abito o alla sua acconciatura, gli uomini che sanno cos’è lo stile, non possono non indossare un accessorio che rende impeccabile l’outfit per una cerimonia, una serata di gala, un party esclusivo o un evento formale. Si tratta del gioiello da uomo più elegante, quello che attira su di sé l’attenzione delle persone più attente allo stile e che illumina l’intero look.

Quello che potrebbe essere visto come un dettaglio, infatti, è invece il protagonista del look di una persona. Ma in generale tutti gli accessori sono importanti tanto quanto l’abito, perché contribuiscono a completare e valorizzare l’opera outfit.

Nella prima metà dell’Ottocento i gemelli da polso venivano indossati come tratto distintivo dalla classe nobiliare e dall’alta borghesia, e ancora oggi gli uomini più ambiziosi scelgono i gemelli da polso Bulgari, Tiffany & Co., Pomellato, Montblanc, Cartier, note maison dell’alta gioielleria che realizzano gioielli di lusso tra i più amati.

Sono stati i grandi stilisti italiani e stranieri, infatti, ad aver reintrodotto la moda di questo particolare accessorio negli anni ‘80, che da allora ritorna ad essere il protagonista dell’abbigliamento di stile maschile.

Occasioni per indossare i gemelli da polso

Un po’ come la cravatta, i gemelli possono essere indossati non soltanto negli outfit più formali e ricercati ma anche per i look più casual e originali.

Gli uomini di solito indossano i gemelli negli outfit da cerimonia, ad esempio è raro vedere l’abito di uno sposo senza gemelli. Ma in realtà per molte persone i gemelli sono un accessorio di tendenza da indossare con qualsiasi abito, per dare quel tocco di eleganza in più al proprio look anche semplicemente per recarsi in ufficio o per andare a cena al ristorante.

Ovviamente, la condizione necessaria per indossare i gemelli da polso è che si indossi anche una camicia con il polsino alla francese, cioè più spesso delle classiche shirt, senza bottoni e con doppia asola in cui vanno inseriti questi preziosi gioielli. Non tutte le camicie, infatti, sono predisposte per inserire i gemelli, ma è questo il modello più adatto.

Per quanto riguarda il colore della camicia, quella per gli abiti più eleganti deve essere bianco candido, mentre per altre occasioni si possono scegliere altre tonalità di bianco o altri colori.

Di certo un abito da cerimonia da giorno o da sera farà la sua bella figura se gli vengono abbinati dei gemelli da polso. Ne esistono di varie tipologie, la cui differenza dipende dal tipo di chiusura. Quelli più comuni sono i gemelli con chiusura a coda di balena, che prendono il nome dalla forma della rotante della chiusura, che ricorda appunto la coda del cetaceo. Un modello più discreto sono i gemelli con chiusura a bottone, mentre i gemelli a catena sono tra i modelli più antichi, dallo stile retrò.

Anche sulla forma c’è l’imbarazzo della scelta, un po’ come per i ciondoli delle collane o le spille: quadrati, rotondi o con altre linee geometriche, con medaglie, perle, pietre, a forma di sigilli, a nodo, con simboli vari, più eccentrici o minimali. Per quanto riguarda i materiali, i più classici sono in oro giallo o bianco, in argento, in madreperla o con pietre preziose, ma molto di tendenza sono i modelli realizzati in seta e altri tessuti.

È bene ricordare che i gemelli con linee più semplici e texture lucide sono un trend intramontabile che può essere indossato per moltissimi anni e anche lasciato in eredità alle generazioni future.

In ogni caso, qualunque sia il modello di gemelli da polso scelto, il tocco finale sarà sicuramente molto prezioso.

Come abbinare il gioiello da camicia all’abito

Sebbene i gemelli per camicia da uomo nascano per i look più eleganti, soprattutto quelli arricchiti da pietre preziose o dal design più classico, come detto si possono indossare anche con completi più casual. L’importante è creare armonia tra questo gioiello e gli altri eventuali gioielli indossati, soprattutto con i bracciali, gli anelli e l’orologio. Questi accessori vanno abbinati ai gemelli per materiale, stile o colore, regola che vale per tutti i gioielli in generale. Se poi i gemelli da polso sono l’unico gioiello indossato, il gioco è ancora più facile.

Un’altra regola è quella di non esagerare: su un completo da uomo monocolore (grigio, nero o blu) e senza particolari decorazioni, si può osare con dei gemelli più eccentrici, ma con un abito dai colori pastello o che è già carico di decorazioni, è meglio optare per dei gemelli più semplici.

Gemelli per camicia da donna

Una regola che, invece, si può infrangere – anzi, si deve – è quella che vede i gemelli da polso applicati soltanto alle camicie da uomo. Oggi gli stilisti più all’avanguardia inseriscono nelle loro collezioni delle camicie da donna appositamente predisposte per indossare i gemelli. Ma sono tante le donne che amano indossare le camicie da uomo e abbinare dei gemelli che decorano il look e che esprimono al meglio il loro stile. Un accessorio che fa la differenza.