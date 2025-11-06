Bicchielli (FI), Fico dica se in sue liste candidati indagati per reati mafiosi

“Fico dica chiaramente se nelle sue liste ci sono candidati condannati o indagati per reati di stampo malavitoso, che quindi risulterebbero impresentabili, e se queste persone sono davvero coerenti con il codice etico da lui tanto evocato. Non bastano parole di principio o generiche dichiarazioni sulla legalita’: servono chiarezza e trasparenza. Se, come riportano diversi giornali nazionali, tra le liste a suo sostegno figurano nomi coinvolti in vicende di stampo malavitoso, Fico ha il dovere di chiarire pubblicamente la sua posizione e dire se intende prenderne le distanze”. Lo ha dichiarato Giuseppe Bicchielli, vicesegretario regionale di Forza Italia Campania e componente della Commissione parlamentare Antimafia alla Camera dei Deputati
