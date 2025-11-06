De Luca, non me andrò, eserciterò funzioni controllo e stimolo

Per quanto mi riguarda non me ne andrò in Australia. Io qua sto, e cercherò di esercitare le funzioni di controllo e di stimolo perché tutto il lavoro vada avanti e perché la Regione non torni dov’era quando l’abbiamo presa noi, cioè nella palude. Sono molto fiducioso, ma comunque terremo gli occhi aperti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione e dell’entrata in funzione della nuova stazione di Baia sulla linea ferroviaria Cumana, a Bacoli (Napoli). “Bisogna rimanere concentrati sul lavoro – ha spiegato De Luca – e non farsi distrarre dalla politica politicante. Noi rimaniamo concentrati sul lavoro, dobbiamo lavorare senza rilassamenti fino all’ultimo respiro. Spero che non ci si perda nella poltiica politicante e spero che tutti abbiano chiaro il fatto che, per cambiare la realtà, occorre la fatica, il lavoro, lo studio dei problemi, la competenza, ma soprattutto l’imepgno, la passione. Le parole, la propaganda e le cerimonie non cambiano la realtà