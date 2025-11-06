Maraio (Psi), forte preoccupazione per Nicodemo spiato

“È motivo di grande preoccupazione la notizia che anche Francesco Nicodemo sarebbe stato oggetto di attività di spionaggio. Si tratta di un fatto grave che impone piena trasparenza e un accertamento rigoroso”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi e animatore in Campania della lista Avanti Campania sui seguiti del caso Paragon. “Chiedo – aggiunge – alle autorità competenti, sempre attenete sul tema, di chiarire ogni aspetto della vicenda, individuare le responsabilità e garantire che episodi di questo tipo non possano più verificarsi. La tutela della privacy e della libertà di espressione è un pilastro irrinunciabile della democrazia”
