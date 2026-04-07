Salernitana, litigio Faggiano con arbitro a fine gara: mese di stop

Il direttore sportivo granata Daniele Faggiano è stato squalificato per un mese a seguito dell’acceso confronto con il direttore di gara al termine della partita.
Un turno di stop anche per tre calciatori della Salernitana: Molina, Achik e Tascone, che salteranno la prossima sfida di campionato.
Sanzione economica invece per il Benevento: ammenda di 400 euro per i danni causati da alcuni sostenitori giallorossi, responsabili di aver divelto quattro sediolini nel settore di Curva Nord dello Stadio Arechi.