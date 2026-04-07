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Salernitana, litigio Faggiano con arbitro a fine gara: mese di stop

  • Aprile 7, 2026
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Salernitana, litigio Faggiano con arbitro a fine gara: mese di stop

Il direttore sportivo granata Daniele Faggiano è stato squalificato per un mese a seguito dell’acceso confronto con il direttore di gara al termine della partita.

Un turno di stop anche per tre calciatori della Salernitana: MolinaAchik e Tascone, che salteranno la prossima sfida di campionato.

Sanzione economica invece per il Benevento: ammenda di 400 euro per i danni causati da alcuni sostenitori giallorossi, responsabili di aver divelto quattro sediolini nel settore di Curva Nord dello Stadio Arechi.

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