Bellandi: “Sabato 11 uniamoci in preghiera col Papa” - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Franceschetti: “ComoLake spazio per rendere trasformazione accessibile”
Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: “Scenario complesso associato ad arbovirus”
Farmaci, Kedrion: “Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%”
Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, sul tavolo manovra e regionali
Salerno

Bellandi: “Sabato 11 uniamoci in preghiera col Papa”

  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 93
  • 2 Min Read
Bellandi: “Sabato 11 uniamoci in preghiera col Papa”

L’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Andrea Bellandi, invita tutta la comunità a unirsi in preghiera a Papa Leone XIV, sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18.

 

È assai significativo il fatto che Papa Leone abbia scelto per la recita del Rosario per la pace la data dell’11 ottobre, giorno nel quale la Chiesa ricorda san Giovanni XXIII, il Papa dell’enciclica Pacem in terris e del radiomessaggio per implorare ai leader di Usa e Urss di salvare la pace all’apice della crisi del missili a Cuba”, ha osservato S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

È anche lo stesso giorno in cui ebbe inizio, nel 1962, il Concilio Vaticano II, con il famoso discorso alla luna di Giovanni XXIII. Sottolineo, inoltre, che, in occasione della Veglia dell’11 ottobre, sul sagrato della Basilica Vaticana sarà portata la statua originale della Madonna di Fatima, conosciuta dai fedeli di tutto il mondo e simbolo della Speranza che non delude, statua che porta incastonato il proiettile che colpì Giovanni Paolo II nell’attentato del 1981”, ha concluso l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno.

Accogliendo con gratitudine e senso di comunione le parole di Sua Santità, dunque, S.E. Monsignor Andrea Bellandi ha esortato tutte le parrocchie e le comunità religiose della nostra Arcidiocesi a partecipare attivamente alla grande preghiera per la pace, attraverso “la valorizzazione del Rosario nelle celebrazioni comunitarie, la promozione della sua recita nelle famiglie e l’intercessione costante per la pace nel mondo, così urgente e necessaria”.

Le comunità parrocchiali, religiose e ciascuno sono invitati a unirsi spiritualmente alla Veglia che il Papa guiderà sabato 11 ottobre, alle ore 18, in Piazza San Pietro.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017