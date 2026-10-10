Bcc Magna Grecia sostiene le famiglie e il futuro delle aree interne

Un nuovo spazio dedicato ai più piccoli, capace di offrire un aiuto concreto alle famiglie e di rafforzare le prospettive di crescita delle aree interne. Con questo spirito la BCC Magna Grecia ha partecipato all’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale di Omignano, nel Cilento, avvenuta questa mattina presso il Polo scolastico di Omignano Scalo. L’evento è stato caratterizzato da una straordinaria partecipazione della comunità locale, a dimostrazione di quanto fosse attesa e sentita l’apertura di un servizio fondamentale per le famiglie, capace di rispondere concretamente alle esigenze dei genitori e di rappresentare un’importante opportunità di crescita e di futuro per l’intero territorio. La BCC Magna Grecia ha contribuito alla sistemazione degli spazi esterni della struttura, affiancando le istituzioni preposte in un progetto che arricchisce l’offerta dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia e rappresenta un’importante opportunità per le famiglie del territorio. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Omignano Raffaele Mondelli, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Filomena Zamboli, Provveditrice agli Studi di Salerno, Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno, e numerosi sindaci dei Comuni limitrofi e afferenti all’Istituto Comprensivo. A fare gli onori di casa anche numerosi rappresentanti della Cooperativa Sociale La Sirenetta, coinvolta nella gestione del nuovo asilo nido. A rappresentare la BCC Magna Grecia erano presenti il vicepresidente vicario Pasquale Lucibello, il consigliere di amministrazione Celestino Sansone e il vicedirettore generale Andrea Amodio. Particolarmente significativo il ringraziamento rivolto alla BCC Magna Grecia dal sindaco di Omignano Raffaele Mondelli, che ha evidenziato come il contributo dell’istituto di credito cooperativo sia stato determinante per completare la struttura e renderla pienamente fruibile. “Quando si fa rete tra pubblico e privato –ha sottolineato il sindaco Raffaele Mondelli– si possono ottenere risultati davvero importanti. Oggi è una giornata significativa per Omignano, perché mettiamo a disposizione un servizio destinato ai più piccoli e, soprattutto, alle famiglie. Tutto questo è stato possibile anche grazie al contributo della BCC Magna Grecia. C’erano infatti alcune spese che non rientravano tra quelle ammissibili al finanziamento e avevamo quindi un’opera incompleta. Grazie all’intervento della banca possiamo oggi tagliare il nastro, inaugurare la struttura e, soprattutto, offrire un nuovo servizio al territorio. Per questo desidero ringraziare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale e tutta la BCC Magna Grecia”. La presenza di servizi essenziali può fare la differenza nella vita quotidiana delle persone e nelle prospettive di sviluppo del territorio: il nuovo asilo nido può incidere concretamente anche sulla partecipazione delle donne al mondo del lavoro, favorendone l’autonomia economica, la crescita professionale e la realizzazione personale. Nei piccoli centri, inoltre, la disponibilità di servizi per l’infanzia costituisce un elemento importante per consentire alle giovani coppie di costruire il proprio futuro senza essere costrette a trasferirsi altrove alla ricerca di condizioni di vita e di lavoro più favorevoli. È in questa prospettiva che la BCC Magna Grecia ha scelto di sostenere la sistemazione degli spazi esterni del nuovo asilo nido, confermando la propria identità di banca di comunità, attenta non soltanto alle esigenze economiche dei territori, ma anche alla loro crescita sociale e alla qualità della vita delle persone. Un impegno ribadito dal vicepresidente vicario della BCC Magna Grecia, Pasquale Lucibello, che ha sottolineato il legame tra la natura cooperativa della banca e la scelta di sostenere iniziative capaci di produrre benefici concreti per le comunità. “Questa è un’iniziativa che andava sostenuta -ha evidenziato Lucibello- perché siamo una banca del territorio e la nostra attività ci consente di reinvestire le risorse raccolte proprio nei territori nei quali operiamo. È un impegno che sentiamo particolarmente, soprattutto quando si tratta di una struttura destinata ai bambini, che rappresentano il nostro futuro. Ci auguriamo che i bambini siano sempre più numerosi, perché dobbiamo fare i conti con un fenomeno di spopolamento che desta grande preoccupazione e con un’economia che ha bisogno di ripartire. Un asilo nido rappresenta anche un aiuto concreto per chi lavora: i genitori possono affidare i propri bambini a una struttura dove vengono seguiti con attenzione e dedicarsi con maggiore serenità alla propria attività. È un servizio che prima mancava e che oggi diventa una risorsa importante per la comunità”. Su un aspetto particolarmente importante, quello delle opportunità offerte alle donne, si è soffermato il consigliere di amministrazione della BCC Magna Grecia Celestino Sansone, evidenziando come la disponibilità di servizi per l’infanzia possa incidere direttamente sulle possibilità di scelta e di realizzazione professionale delle mamme. “Un asilo nido –ha evidenziato Sansone– significa offrire a mamme e papà un sostegno concreto e la serenità di sapere che i propri figli sono accuditi vicino casa. Ma significa soprattutto dare alle donne una reale possibilità di scelta. Avere un asilo nido vicino casa significa poter scegliere con maggiore libertà, sviluppare le proprie competenze e costruire la propria autonomia. Omignano per noi non è un luogo qualunque, così come non lo sono tutte le altre comunità nelle quali operiamo: sono proprio queste comunità, anche quelle più piccole, ad aver dato vita alle Casse Rurali dalle quali è nata l’attuale BCC Magna Grecia. È un patrimonio di valori e di legami che abbiamo il dovere di custodire e portare avanti”. A ribadire il significato della collaborazione tra istituzioni e banca è stato infine il vicedirettore generale della BCC Magna Grecia, Andrea Amodio: “Siamo felici -ha ribadito- di aver affiancato il Comune in questa importante iniziativa. Siamo la banca del territorio e sostenere progetti istituzionali attraverso una collaborazione tra pubblico e privato è una delle nostre finalità. Siamo veramente orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo intervento”. Sostenere un asilo nido significa sostenere anche il lavoro dei genitori, le opportunità delle donne e la possibilità delle nuove generazioni di crescere nei propri territori. Ed è proprio attraverso interventi come questo che una banca cooperativa può contribuire a costruire comunità più forti, inclusive e capaci di guardare con fiducia al domani.