Domani Meloni, Salvini e Tajani a Napoli con Cirielli

  • Novembre 13, 2025
  • 0
  • 123
  • 1 Min Read
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno domani a Napoli con Maurizio Lupi e Antonio De Poli e insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli. L’appuntamento è al Palapartenope a partire dalle 17.30.

