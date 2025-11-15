Bandecchi: Altro che reddito di promozione, io l’ho già fatto - Le Cronache Attualità
Bandecchi: Altro che reddito di promozione, io l’ho già fatto
“C’è chi lo promette e chi lo ha già realizzato. Il cosiddetto Reddito di promozione del territorio di cui oggi parlano gli altri non è altro che la mia proposta del Lavoro di cittadinanza, che a Terni ho già messo in pratica con risultati concreti.”
Così Stefano Bandecchi, candidato alla presidenza della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, replica alle ultime uscite politiche sul tema del reddito di promozione.

“A Terni – spiega Bandecchi – non abbiamo regalato soldi, abbiamo dato dignità alle persone. Chi era rimasto senza lavoro ha potuto svolgere attività utili alla comunità – penso ad esempio alla cura del verde – in cambio di un reddito vero, legato al valore sociale del proprio impegno. È una misura che funziona, che restituisce senso civico e che può essere applicata subito anche in Campania.”

“È curioso – aggiunge – che oggi altri presentino come nuova una proposta che io ho già realizzato, testato e migliorato. Ma va bene così: se serve a far capire che si può passare dalle parole ai fatti, io sono pronto a guidare questo cambiamento. Ma voglio sottolineare la differenza: io non prometto, faccio.”

 

