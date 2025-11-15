De Luca: Non votate il beneventano, ira Mastella

Onestamente sono sconcertato da ciò che asserisce in giro, in comizi e manifestazioni elettorali, l’ormai ex presidente regionale De Luca. Dice ‘votate tutti, meno che Mastella il beneventano’. A parte che mai mi sognerei di fare riferimento alla geografia e io per il Salernitano ho il massimo rispetto e affetto, vorrei chiedergli se quel tutti, includa anche Cirielli. Del resto si sa che parafrasando Andreotti ‘a pensar male si fa peccato ma s’indovina spesso'”. Lo spiega in una nota il leader nazionale Ndc e sindaco di Benevento Clemente Mastella. “La verità è una: il mio senso di libertà, figlio della cultura democristiana e la mia storia personale, a livello nazionale superiore alla sua, che mi ha tenuto lontano sempre nei suoi confronti da qualsiasi sudditanza politica non gli è mai andata giù. Me ne faccio tranquillamente una ragione”, conclude.