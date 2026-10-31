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Ballando, la confessione di Aurora Ramazzotti: “Ero una bestia consumata dalla gelosia”

  • Ottobre 31, 2026
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Ballando, la confessione di Aurora Ramazzotti: “Ero una bestia consumata dalla gelosia”

(Adnkronos) –
“Nei primi anni della nostra relazione ero una ‘bestia’”. Aurora Ramazzotti si confessa a Ballando con le stelle nella clip che precede l’esibizione nella quinta puntata, oggi 31 ottobre 2026. La concorrente, in gara con Nikita Perotti, si sofferma sul rapporto con il marito Goffredo. Prima delle nozze, in particolare nelle prime fasi del rapporto, ha avuto un peso notevole la gelosia provata dalla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. “La mia gelosia è nata perché ho ricevuto una minaccia, ho dovuto ricorrere ad una guardia del corpo per 2 anni. Goffredo viveva a Londra, io non potevo uscire mai”, dice rivelando dettagli sul periodo complesso vissuto. 

“Stavamo insieme da poco, la gelosia era diventata una sensazione fisica, non qualcosa di astratto. Sentivo un’angoscia nel petto, Goffredo mi è stata vicino e non mi ha mai fatto sentire sbagliata. Poi sono andata in terapia, ho capito che questa situazione riguardava più me che l’altra persona. Lui non mi dava nessun motivo per essere gelosa, è stato lui a preoccuparsi e a dirmi che avevo bisogno di aiuto. Dovevo farmi aiutare perché da sola non riuscivo a gestire quello che sentivo”, spiega ancora. “Se siamo andati avanti, il merito è soprattutto suo. Nei primi anni della nostra relazione ero una ‘bestia’, condizionata dall’insicurezza. Lui mi ha amato lo stesso, nonostante i tanti problemi: ha difeso un legame speciale”, conclude. 

 

Quindi, l’esibizione con un charleston che suscita, in particolare, le critiche di Guillermo Mariotto. “Tu puoi tenere testa a Monica Guerritore e Ornella Muti ma datti da fare. Vi stanno stracciando, balli e ti trattieni. Devi liberarti”, dice il giurato. “Ma che vuol dire?”, replica la concorrente. “E’ uno sdolcinato stucchevole”, l’osservazione di Mariotto. “Siete perfetti, carini, dolci. Nikita, trova il modo di far ingelosire il marito di lei…”, aggiunge. “Ma perché?”, replica il maestro. La coppia non comprende i rilievi: “Ma cosa vuoi vedere?”. “E allora rimanete con questa manfrina…”, chiosa Mariotto, che comunque assegna un 7. 

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