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Ballando con le stelle, Safroncik e l”incidente in scena’: “Non volevo restare nuda”

  • Ottobre 31, 2026
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Ballando con le stelle, Safroncik e l”incidente in scena’: “Non volevo restare nuda”

(Adnkronos) –
“Non volevo rimanere nuda…”. Incidente di scena per Anna Safroncik nella quinta puntata di Ballando con le stelle stasera, domenica 31 ottobre. La concorrente, in coppia con il maestro Leonardo Lini, è scesa in pista per prima aprendo la serata dello show di Raiuno. L’esibizione con un samba è stata condizionata dal cedimento di una spallina dell’abito di scena. “Sarei rimasta nuda…”, dice Safroncik per spiegare le difficoltà incontrate in particolare nella prima fase dell’esibizione. “Lascia andare la spallina, la prossima volta che succede…”, l’osservazione di Guillermo Mariotto in giuria. “Non era solo la spallina, in diretta sabato sera a seno nudo non sarebbe stato il massimo…”, la replica della concorrente. Più tardi, Safroncik chiede la possibilità di ripetere l’esibizione: “Fatecelo rifare, per favore. Solo per far vedere quello che avevamo preparato…”. La replica di Simona Ventura è perentoria: “Non puoi fare una tragedia di tutto quello che ti capita. Ma non ce ne frega niente, finiamo alle 6 del mattino…”. Soluzione? Sui social della trasmissione verrà pubblicato il video della prova generale. 

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