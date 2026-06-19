Bagno di folla per gli ex granata

SALERNO – La città di Sa- lerno si è stretta ancora una volta attorno ai colori granata per festeggiare il 107° anni- versario della Salernitana. Una ricorrenza molto sentita dai tifosi, che ieri, 19 giugno, hanno partecipato a una serie di iniziative dedicate alla lunga tradizione del club.Il programma si è aperto nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città con l’inaugurazione della mostra “Le Maglie della Storia della Salernitana”, rea- lizzata insieme all’associa- zione Casacca Granata. L’esposizione ha proposto un percorso che ha ripercorso oltre cento anni di vicende sportive attraverso le divise che hanno accompagnato le diverse epoche della Bersa- gliera, diventando simboli di identità e appartenenza per intere generazioni di sosteni- tori. Alla manifestazione hanno preso parte numerosi ex protagonisti del mondo granata: presenti Giovanni Pisano, Andrea Bovo, France- sco Montervino, Roberto Chiancone, Antonio Capone, Luca Fusco, Domenico Botti- cella, Mirko Cudini, Paolo Ra- chini, Alessandro Del Grosso, Roberto Cardinale, Giovanni Zaccaro, Ciro De Cesare, Pie- tro Strada, David Di Michele e Luigi De Canio. L’evento si è trasformato in un’occasione di incontro e condivisione con i tifosi presenti. Tra i visi- tatori anche Mattia Novella, calciatore salernitano il cui nome è stato recentemente accostato alla Salernitana e che non ha voluto mancare all’appuntamento dedicato alla squadra della sua città.
IL TRIANGOLARE A SANTA TERESA Nel pomeriggio c’è stato poi l’atteso triangolare dedicato al compianto Carlo Ricchetti e giocato, sullo sto- rico arenile di Santa Teresa, dalle vecchie glorie della Sa- lernitana. Presente anche mister Serse Cosmi che, fre- sco di rinnovo, ha ricevuto il caloro abbraccio da parte dei tantissimi tifosi granata ac- corsi per assistere all’evento. Il tecnico che ha poi dato vita
Efficie, Ferrarese, Ferraro, Franco, Fusco, Genco, Geno- vese, Giannatempo, Ginestra, Giuliani, Imparato, Incar- bona, Lanzaro, Leccese, Ma- daro, Mancuso, Marchi, Melosi, Montervino, Mou- nard, Pasquali, Pisano, Polito, Radovanović, Siano, Sica, Ti- naglia, Tosto, Vastola, Viscido, Vulpiani, Zaccaro. In serata infine tutti al Vestuti per lo sventolio di bandiere e la spettacolare torciata.
ad un simpatico siparietto con il centrocampista Mattia Tascone, anch’egli presente a Santa Teresa. Questi gli ex calciatori presenti: Amore, Avallone, Bombardini, Botti- cella, Braione, Caglioni, Ca- pone, Carbonaro, Cardinale, Cartone, Chiancone, Coscia, Cosmi, Cudini, D’Aversa, De Canio, De Cesare, De Cre- scenzo, Del Grosso, Di Fru- scia, Di Michele, Di Venere,