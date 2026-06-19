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Bagno di folla per gli ex granata

  • Giugno 20, 2026
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Bagno di folla per gli ex granata

SALERNO – La città di Sa- lerno si è stretta ancora una volta attorno ai colori granata per festeggiare il 107° anni- versario della Salernitana. Una ricorrenza molto sentita dai tifosi, che ieri, 19 giugno, hanno partecipato a una serie di iniziative dedicate alla lunga tradizione del club.Il programma si è aperto nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città con l’inaugurazione della mostra “Le Maglie della Storia della Salernitana”, rea- lizzata insieme all’associa- zione Casacca Granata. L’esposizione ha proposto un percorso che ha ripercorso oltre cento anni di vicende sportive attraverso le divise che hanno accompagnato le diverse epoche della Bersa- gliera, diventando simboli di identità e appartenenza per intere generazioni di sosteni- tori. Alla manifestazione hanno preso parte numerosi ex protagonisti del mondo granata: presenti Giovanni Pisano, Andrea Bovo, France- sco Montervino, Roberto Chiancone, Antonio Capone, Luca Fusco, Domenico Botti- cella, Mirko Cudini, Paolo Ra- chini, Alessandro Del Grosso, Roberto Cardinale, Giovanni Zaccaro, Ciro De Cesare, Pie- tro Strada, David Di Michele e Luigi De Canio. L’evento si è trasformato in un’occasione di incontro e condivisione con i tifosi presenti. Tra i visi- tatori anche Mattia Novella, calciatore salernitano il cui nome è stato recentemente accostato alla Salernitana e che non ha voluto mancare all’appuntamento dedicato alla squadra della sua città.

IL TRIANGOLARE A SANTA TERESA Nel pomeriggio c’è stato poi l’atteso triangolare dedicato al compianto Carlo Ricchetti e giocato, sullo sto- rico arenile di Santa Teresa, dalle vecchie glorie della Sa- lernitana. Presente anche mister Serse Cosmi che, fre- sco di rinnovo, ha ricevuto il caloro abbraccio da parte dei tantissimi tifosi granata ac- corsi per assistere all’evento. Il tecnico che ha poi dato vita

Efficie, Ferrarese, Ferraro, Franco, Fusco, Genco, Geno- vese, Giannatempo, Ginestra, Giuliani, Imparato, Incar- bona, Lanzaro, Leccese, Ma- daro, Mancuso, Marchi, Melosi, Montervino, Mou- nard, Pasquali, Pisano, Polito, Radovanović, Siano, Sica, Ti- naglia, Tosto, Vastola, Viscido, Vulpiani, Zaccaro. In serata infine tutti al Vestuti per lo sventolio di bandiere e la spettacolare torciata.

ad un simpatico siparietto con il centrocampista Mattia Tascone, anch’egli presente a Santa Teresa. Questi gli ex calciatori presenti: Amore, Avallone, Bombardini, Botti- cella, Braione, Caglioni, Ca- pone, Carbonaro, Cardinale, Cartone, Chiancone, Coscia, Cosmi, Cudini, D’Aversa, De Canio, De Cesare, De Cre- scenzo, Del Grosso, Di Fru- scia, Di Michele, Di Venere,

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