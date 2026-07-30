Salernitana, in Coppa Italia esordio con la Scafatese

La Salernitana conosce la sua prima avversaria ufficiale della stagione 2026/2027. I granata debutteranno in Coppa Italia Serie C affrontando la Scafatese in un derby tutto campano.

La sfida è in programma allo stadio Arechi sabato 15 agosto, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. Sarà il primo banco di prova ufficiale per la squadra allenata da Serse Cosmi, chiamata a inaugurare la nuova stagione davanti ai propri tifosi.

Di fronte ci sarà una Scafatese reduce dalla promozione in Serie C e pronta a vivere con entusiasmo il ritorno tra i professionisti. Per la Salernitana, invece, il derby rappresenterà l’occasione per verificare i progressi maturati durante la preparazione estiva e iniziare con il piede giusto il percorso che dovrà condurre ai principali obiettivi stagionali.