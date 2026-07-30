Castel S. Giorgio: Nidi comunali, pubblicato l’avviso per 60 posti

L’Amministrazione comunale di Castel San Giorgio prosegue con determinazione il percorso di rafforzamento dei servizi dedicati alla prima infanzia. È stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di 60 bambini da destinare ai Servizi Nido e Micro Nido comunali, un intervento che conferma la centralità delle politiche sociali e del sostegno alle famiglie nell’azione amministrativa. I posti saranno disponibili presso le strutture comunali di Aiello-Campomanfoli e di via Giuseppe Garibaldi, garantendo un’offerta educativa qualificata rivolta ai bambini da zero a tre anni. «Quando abbiamo assunto la guida della città – dichiara il Sindaco Paola Lanzara – abbiamo fatto una scelta chiara: investire nelle persone, partendo dai più piccoli. I servizi educativi per l’infanzia non rappresentano una semplice risposta assistenziale, ma un investimento strategico sul futuro della nostra comunità. Sostenere le famiglie, favorire la conciliazione tra vita e lavoro e offrire ai bambini ambienti educativi di qualità significa costruire una città più inclusiva, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini.» L’impegno dell’Amministrazione è testimoniato anche dagli investimenti infrastrutturali già avviati. «Ai due nidi comunali già operativi – prosegue il Sindaco – si affianca un altro importante obiettivo che stiamo concretizzando: sono in corso i lavori per la realizzazione del terzo asilo nido comunale. È il segno di un’Amministrazione che non si limita a gestire l’esistente, ma programma, investe e costruisce servizi destinati a durare nel tempo.» L’apertura del nuovo nido consentirà di ampliare ulteriormente la capacità di accoglienza e di offrire risposte sempre più efficaci alle esigenze delle famiglie del territorio, consolidando una rete di servizi educativi che rappresenta uno dei punti qualificanti dell’azione amministrativa. «Ogni nuovo servizio realizzato – conclude il Sindaco – è il frutto di una visione amministrativa che mette al centro il benessere delle famiglie. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per offrire opportunità concrete ai nostri cittadini e rendere Castel San Giorgio un punto di riferimento per la qualità dei servizi dedicati all’infanzia.» Il Sindaco esprime, infine, un sentito ringraziamento all’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, all’Ufficio Politiche Sociali, guidato dal dott. Rocco Cataldo, e all’Ufficio Tecnico, con l’arch. jr Carmine Russo, per il lavoro svolto con competenza e dedizione nella programmazione e nell’attuazione degli interventi che stanno consentendo al Comune di ampliare e qualificare l’offerta educativa. L’investimento nei servizi per la prima infanzia rappresenta una delle azioni più significative del programma amministrativo, nella convinzione che una comunità cresca davvero quando sceglie di prendersi cura dei suoi bambini e delle sue famiglie.