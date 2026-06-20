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A.NA.CO.MI. Leone Melillo eletto alla guida della Sezione provinciale di Salerno

  • Giugno 20, 2026
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A.NA.CO.MI. Leone Melillo eletto alla guida della Sezione provinciale di Salerno

Si è svolta ieri presso il Circolo della Stampa, l’assemblea richiesta dai soci dell’Associazione A.NA.CO.MI, nel corso della quale si è proceduto all’elezione del Presidente della Sezione provinciale di Salerno. All’esito della riunione, il Prof. Avv. Leone Melillo è stato eletto Presidente per acclamazione. La proposta di dedicazione della Sezione provinciale di Salerno In questa circostanza, il neoeletto Presidente ha comunicato ai soci presenti la propria intenzione di dedicare la Sezione provinciale di Salerno al bisnonno, Matteo Maria Melillo, nato a Salerno il 22 dicembre 1849 e al quale la città di Salerno ha già intitolato una strada. La proposta è stata accolta anch’essa per acclamazione dai soci presenti. La lettura di un testo storico Durante la riunione, il Prof. Melillo ha inoltre letto ai partecipanti un brano tratto dalla testata “Il Parlamento italiano”, diretta proprio da Matteo Maria Melillo. Il testo, risalente al 1908, riflette sul ruolo del giornalismo, sulla libertà di stampa e sull’etica della professione, evidenziando il valore della scrittura come impegno civile. L’incontro si è concluso con la condivisione e l’approvazione delle iniziative presentate nel corso dell’assemblea.

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