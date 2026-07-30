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Miss Gocce di Stelle 2026, a Minori trionfa la salernitana Marina Adinolfi

  • Luglio 30, 2026
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Miss Gocce di Stelle 2026, a Minori trionfa la salernitana Marina Adinolfi

Grande successo di pubblico per la quarta tappa del concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle che si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza Cantilena a Minori. L’evento, patrocinato dal costiero, è stato organizzato dall’Agenzia Madas di Franco Mazzotta che è riuscito a portare sul palco non solo la bellezza, grazie alla presenza di tante aspiranti miss, ma anche la musica, la moda e il cabaret, uno spettacolo elegante e raffinato con tanti ospiti che hanno impreziosito l’evento. A conquistare il titolo di Miss Gocce di Stelle è stata la bellissima sedicenne Martina Adinolfi di Salerno, al secondo posto si è classificata Alessia Mancuso di Palma Campania, sul terzo gradino Veronica Civale che si è aggiudicata anche la fascia di Miss Minori. Hanno ricevuto le gratificanti fasce di Miss Eleganza Filomena Gioia, Miss Frimm Solofra Vittoria Bellomo, Miss Network GTC Sara Cerino, Miss Madas Martina Adinolfi, Miss Villa Alba D’Oro Matilde Valentini, Miss Gaiano Anna Carmela Siano, Miss Sorriso Kejsida Gjinaj, Miss Fotogenia Giulia De Masi, Miss Teeneger Maria Barba, Miss Telegenia Costanza D’Isa, Miss Fondazione Raponi Anna Chiara Savarese, Miss Amalfi Sails Giorgia Orlando, Miss Hotel Villa Romana Filomena Gioia, Miss Golden Helmsmen of Tourism Alessia Mancuso, Miss Nobile Accademia Leonina Laura Stotz. La manifestazione è stata brillantemente condotta da Oreste Fortunato e Sara Rogoli con la partecipazione straordinaria dell’attore Raffaele De Bartolomeis, del cantautore Gaetano Reale, della cantante lirica pop Grazia Lamonea e del sassofonista Giuseppe Mansi. La direzione artistica e le coreografie sono state affidate a Rossella Molisso, gli allestimenti floreali a Fiori Ferrigno di Maria e Tina mentre le fotografie sono state realizzate da Gianni Riccio e le riprese video da Magic Italia Tv di Orazio Zampaglione. Prossimo appuntamento il 4 Agosto a Maiori per la quinta tappa di Miss Gocce di Stelle.

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